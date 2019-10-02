Молодая полицейская погибла в ДТП на Полтавщине: фото

На Полтавщине в страшном ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч. Авария случилась во время выполнения женщиной служебных обязанностей.

В Нацполиции Украины рассказали, что Марина дежурила на дорожной станции патрульной полиции в Лубнах. Там правоохранители около 16 часов заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке.

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Полицейские потребовали у водителя остановиться, но он не реагировал на призывы. Им удалось догнать нарушителя только в 4 километрах от поста.

Во время проверки в авто нарушителя обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель, вероятнее всего, был нетрезв. Тогда правоохранители начали оформлять админматериалы и проверяли мужчину на состояние опьянения. Для этого им нужны были двое понятых.

Патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу. В это время по автодороге двигался другой Mercedes Sprinter, водитель которого не придерживался безопасной скорости, совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом,

– добавили в полиции.

Коллеги пытались реанимировать патрульную и оказывали ей первую медицинскую помощь. Увы, их старания оказались напрасными, и полицейская скончалась на месте из-за травм, несовместимых с жизнью.

Что известно о патрульной Марине Фетч?

Работает в патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года.



У нее остался 10-летний сын. Коллеги охарактеризовывают Марину как искреннюю, отзывчивую, добрую и преданную сотрудницу правоохранительных органов.