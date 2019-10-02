Молода поліцейська загинула у ДТП на Полтавщині: фото

На Полтавщині у страшній ДТП загинула 35-річна патрульна поліцейська Марина Фетч. Її під час виконання службових обов'язків насмерть збив мікроавтобус.

У Нацполіції України розповіли, що Марина чергувала на дорожній станції патрульної поліції в Лубнах. Там правоохоронці близько 16 години помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні.

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Поліцейські вимагали у водія зупинитися, але він не реагував на заклики. Їм вдалося наздогнати порушника лише за 4 кілометри від поста.

Під час перевірки в авто порушника виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій, найімовірніше, був нетверезий. Тоді правоохоронці почали оформляти адмінматеріали та перевіряли чоловіка на стан сп'яніння. Для цього їм потрібні були двоє понятих.

Патрульна Марина Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі. У цей час автодорогою рухався інший Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечної швидкості, здійснив наїзд на патрульну і зіткнувся із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом,

– додали у поліції.

Колеги намагалися реанімувати патрульну і надавали їй першу медичну допомогу. На жаль, їх старання виявились марними і поліцейська померла на місці через травми несумісні з життям.

Що відомо про патрульну Марину Фетч? Працює у патрульній поліції Полтавської області з жовтня 2017 року.



У неї залишився 10-річний син. Колеги охарактеризовують Марину як щиру, чуйну, добру та віддану сівробітницю правоохоронних органів.