Кадры передали из провинции Кахраманмараш. На них видно, как машина останавливается, а камера начинает дрожать.
Кстати говоря Двое украинцев могли погибнуть в результате землетрясения в Турции: еще 4 пострадали
В этот момент люди перебегают дорогу. Через несколько секунд три здания превратились в груду обломков, а облако мусора покрыло улицу.
Смотрите видео, где зафиксирован момент обвала:
Землетрясения в Турции: что известно
- Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Число жертв постоянно растет По состоянию на вечер 7 февраля оно составляет 5200.
- В МИД сообщили, что в Турции могли погибли два украинца. Дипломаты еще проверяют эту информацию. Кроме того, известно о 4 пострадавших. У пострадавших легкие травмы, угрозы для их жизни нет.
- В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено черезвычайное положение.
- После землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков.
- Стихия оказала непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. Здания, несколько поврежденные первым землетрясением, после второго, к сожалению, оказались в состоянии сноса.