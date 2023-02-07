Кадры передали из провинции Кахраманмараш. На них видно, как машина останавливается, а камера начинает дрожать.

Кстати говоря Двое украинцев могли погибнуть в результате землетрясения в Турции: еще 4 пострадали

В этот момент люди перебегают дорогу. Через несколько секунд три здания превратились в груду обломков, а облако мусора покрыло улицу.

Смотрите видео, где зафиксирован момент обвала:

Землетрясения в Турции: что известно