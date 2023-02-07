Кадри передали з провінції Кахраманмараш. На них видно, як машина зупиняється, а камера починає тремтіти.

До речі Двоє українців могли загинути внаслідок землетрусу в Туреччині: ще 4 постраждали

У цей момент люди перебігають дорогу. За кілька секунд три будівлі перетворилися на купу уламків, а хмара сміття вкрила вулицю.

Дивіться відео, де зафіксували момент обвалу:

Землетруси в Туреччині: що відомо