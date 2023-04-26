Деньги с возможной продажи киевского церковного участка пойдут в Россию

В Украине активно борются с метастазами "русского мира", которые, в частности, обнаружили среди духовенства УПЦ МП. Однако выяснилось, что на территории нашего государства действует и монастырь, подчиняющийся непосредственно патриарху РПЦ Кириллу.

Речь идет о Свято-Троицком Корецком ставропигиальном женском монастыре, который располагается в Ровненской области. Этот монастырь владеет участком в Киеве, который хочет продать под рынок. Нетрудно догадаться, куда могут пойти полученные деньги.

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Участок оценивается в миллионы

Как сообщили источники OBOZREVATEL, женский монастырь владеет участком, размер которого превышает 20 гектаров. Находится она на Броварском проспекте в Деснянском районе столицы Украины. Участок был выделен для общественных и религиозных организаций.

И теперь монастырь, непосредственно подчиняющийся Москве и прославляющий патриарха РПЦ Кирилла, собирается продать землю в столице Украины. На том участке, который был выделен под постоянное пользование для общественных и религиозных организаций, собираются построить рынок,

– заявил источник.

Следует заметить, что земля в этом районе Киева оценивается от 5 тысяч долларов за сотку. "А в районе метро и под бизнес могут доходить до бесконечности. Свободных участков практически нет", – рассказал источник СМИ.

Землепользователем является Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь / OBOZREVATEL

Монастырь подчиняется непосредственно русской церкви

Если такая продажа состоится, то средства могут попасть и в Россию. Ведь Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь подчиняется не УПЦ МП, а непосредственно главе Русской православной церкви. И это на девятый год войны России против Украины.

Следовательно, все решения относительно обители принимает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тот же патриарх, который оправдывает так называемую спецоперацию и благословляет оккупантов на убийства украинцев.



Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь подчиняется РПЦ / Скриншот Wikipedia

Связь с Россией подтверждает и YouControl. Там основателем украинского юридического лица указан Священный синод Русской православной церкви.

Ставропигия – автономная православная церковная единица, подлежащая юрисдикции не местному иерарху, а непосредственно патриарху и пользующаяся специальными правами. Она делает церковные единицы независимыми от местных епархиальных властей.

Основателем украинского юридического лица указан Священный синод РПЦ / OBOZREVATEL

Связи монастыря с РПЦ можно найти и на сайте русской церкви. Там Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь называют "верной обителью" и посвящают ему много новостей.

В частности, в 2021 году на заседании синода заслушали сообщение "святейшего патриарха" о "положении дел" в монастыре. В том же году Кирилл назначил новую настоятельницу этого монастыря.

В феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения, в украинском монастыре также включили "особые просьбы" во время сугубой ектении (последовательности молитвенных прошений) о патриархе Кирилле. За него продолжают молиться, причем игуменья внимательно за этим следит.

А 25 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная фаза войны, в монастыре пожаловались Москве, что монахиням предлагают эвакуироваться из-за возможной бомбардировки российских войск. Такая жалоба в РПЦ была воспринята как угроза со стороны "местных националистов".

Связи Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального монастыря с РПЦ на сайте русской церкви / OBOZREVATEL

Интересно, что жители Корца, где и располагается монастырь, рассказали, что монахини утверждают, будто Россия к войне не причастна. Настоящей же причиной войны называют Томос и предыдущего президента, который добился независимости украинской церкви. Более того, на призывы сменить конфессию монахини отвечают: "Вы что, пересмотрели киевское кино?".