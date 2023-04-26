Мовиться про Свято-Троїцький Корецький ставропігійний жіночий монастир, який розташовується у Рівненській області. Цей монастир володіє ділянкою у Києві, яку хоче продати під ринок. Не важко здогадатися, куди у такому разі можуть піти отримані гроші.

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Ділянка оцінюється в мільйони

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, жіночий монастир володіє ділянкою, розмір якої перевищує 20 гектарів. Розташовується вона на Броварському проспекті в Деснянському районі столиці України. Ділянка була виділена для громадських та релігійних організацій.

І тепер монастир, який безпосередньо підпорядковується Москві та славить патріарха РПЦ Кіріла, збирається продати землю у столиці України. На тій ділянці, яку було виділено під постійне користування для громадських та релігійних організацій, збираються побудувати ринок,

– заявило джерело.

Варто зауважити, що земля у цьому районі Києва оцінюється від 5 тисяч доларів за сотку. "А в районі метро та під бізнес – можуть доходити до нескінченності. Вільних ділянок практично немає", – розповіло джерело ЗМІ.

Землекористувачем є Свято-Троїцький Корецький ставропігійний жіночий монастир / OBOZREVATEL

Монастир підпорядковується безпосередньо російській церкві

Якщо такий продаж відбудеться, то кошти можуть потрапити й до Росії. Адже Свято-Троїцький Корецький ставропігійний жіночий монастир підпорядковується не УПЦ МП, а безпосередньо голові Російської православної церкви. І це на дев'ятий рік війни Росії проти України.

Відтак усі рішення щодо обителі ухвалює патріарх Московський та всієї Русі Кіріл. Той самий патріарх, який виправдовує так звану спецоперацію та благословляє окупантів на вбивства українців.



Свято-Троїцький Корецький ставропігійний жіночий монастир підпорядковується РПЦ / Скриншот Wikipedia

Зв'язок з Росією підтверджує й YouControl. Там засновником української юридичної особи вказано Священний синод Російської православної церкви.

Зверніть увагу! Ставропігія – автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції не місцевому ієрархові, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами. Вона робить церковні одиниці незалежними від місцевої єпархіальної влади.

Засновником української юридичної особи вказано Священний синод РПЦ / OBOZREVATEL

Зв'язки монастиря з РПЦ можна знайти й на сайті російської церкви. Там Свято-Троїцький Корецький ставропігійний жіночий монастир називають "вірною обителлю" та присвячують йому багато новин.

Зокрема, у 2021 році на засіданні синоду заслухали повідомлення "святійшого патріарха" про "стан справ" у монастирі. У тому ж році Кіріл призначив нову настоятельку цього монастиря.

У лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення, в українському монастирі також включили "особливі прохання" під час сугубої єктенії (послідовності молитовних прохань) про патріарха Кирила. За нього продовжують молитися, причому ігуменя пильно за цим стежить.

А 25 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна фаза війни, у монастирі поскаржилися Москві, що черницям пропонують евакуюватися через можливе бомбардування російських військ. Таку скаргу в РПЦ сприйняли як погрози з боку "місцевих націоналістів".

Зв'язки Свято-Троїцького Корецького ставропігійного монастиря з РПЦ на сайті російської церкви / OBOZREVATEL

Цікаво, що мешканці Корця, де й розташовується монастир, розповіли, що черниці стверджують, ніби Росія до війни не причетна. Натомість справжньою причиною війни називають Томос і попереднього президента, який домігся незалежності українській церкві. Ба більше, на заклики змінити конфесію черниці відповідають: "Ви що, передивилися київське кіно?".