Монастырский назвал области, в которых планировали массовые беспорядки
31 января 2022 , 10:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Денис Монастырский заявил, что массовые беспорядки планировали провести в ряде областей Украины. В частности, в Сумской области.
По словам главы МВД Украины Монастырского, беспорядки планировали в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. В эпицентре внимания оказались территории на расстоянии 1 – 1,5 часа езды от Киева. Черниговская и Сумская области граничат с Россией.
Заметьте В Броварах в очередной раз "заминировали" школы и торговые центры
Акции планировали провести в ряде городов Украины. В частности, это была Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области,
– заявил Монастырский.
Новость дополняется
В каких областях планировали беспорядки: смотрите видео