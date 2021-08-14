Виновные будут наказаны, – Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Под Офисом Президента произошли масштабные столкновения между правоохранителями и Национальным корпусом. 8 полицейских получили травмы, на что уже отреагировал глава МВД.

Полиция уже открыла уголовные производства из-за травм правоохранителей. Об этом в своем фейсбуке написал глава МВД Денис Монастырский.

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Виновные будут наказаны

Монастырский замечает: полиция и Национальная гвардия сделали все возможное, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на протест. Впрочем, участники отказались проходить проверку на отсутствие опасных предметов.

По словам главы МВД, нацкорпусовцы отказались от проверки и стали прорываться через кордоны правоохранителей. В результате столкновения 8 полицейских получили травмы и ожоги.

По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции открыто уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом,

– написал Монастырский.

Между тем Нацкорпус называет действия полиции провокацией и заявляет, что митингующие тоже получили ранения. После митинга на Банковой националисты пошли к дому Зеленского. В дальнейшем они анонсировали другие масштабные акции протеста.

Протесты под ОП 14 августа: смотрите видео полиции

Глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что полиция выступает за мирное проведение массовых акций.

Мы – против провокаций и за мирное проведение любой акции. Наличие работников полиции и национальной гвардии – это те необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на территории, где проводятся акции,

– подчеркнул глава Национальной полиции.

По словам начальника полиции Киева Ивана Выговского, полиция немедленно будет реагировать на все правонарушения во время массовых акций. Сейчас полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия и определят его правовую квалификацию.

Столкновения между Нацкорпусом и полицией

Под Офисом Президента 14 августа возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса.

Активисты пришли туда в рамках акции "Нет – капитуляции!".

Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки.

Митингующие не смогли прорвать кордон правоохранителей и покинули Банковую.

Полный текст публикации Дениса Монастырского:

Конституция гарантирует право граждан на мирный протест.

Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного Закона.

Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и тому подобное.

Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 стражей порядка получили травмы и ожоги.

Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен на площадь перед Офисом Президента. Об этом заранее были предупреждены митингующие.

По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной Законом.

Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития.

Любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!

Спасибо сотрудникам Национальной полиции, военнослужащим Национальной гвардии, спасателям и медикам за Вашу работу по организации безопасности во время проведения сегодняшних массовых мероприятий.

Вы все – молодцы!