Временным исполняющим обязанности главы ГСЧС стал Сергей Крук
Источник:МВД Украины
Правительство 10 ноября уволило с должности председателя ГСЧС Николая Чечеткина. Временно его обязанности будет исполнять Сергей Крук.
До этого Крук занимал должность главы ГУ ГСЧС в Ровненской области. Нового главу ведомства уже представил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Монастырский поблагодарил Чечеткина за работу
Монастырский поблагодарил Чечеткина за 6 с половиной лет продуктивной работы. Министр также уверен, что новый руководитель продолжит курс на реформы и положительные изменения в ведомстве.
По словам чиновника, территориальное подразделение ГСЧС Ровненщины было одним из лучших в системе. Сергей Крук возглавлял его 7 лет.
Министр отметил необходимость реформ
Монастырский анонсировал работу Коллегии ГСЧС – по основным направлениям реформирования.
Сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это – уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, но я думаю, что в наших силах его сократить. Для этого нужны и новые подходы, и новое видение, а также новое финансирование для Службы,
– сказал Монастырский.
Сергей Крук поблагодарил за доверие и заверил, что предыдущие достижения будут сохранены и приумножены.
Распоряжение о назначении Крука / Фото МВД Украины
Коротко об увольнении Чечеткина и назначении Крука
- Николай Чечеткин возглавлял ГСЧС с мая 2015 года.
- До этого он в течение многих лет работал в структуре МЧС, а затем ГСЧС.
- Решение об увольнении Чечеткина было принято на заседании правительства 10 ноября.
- Преемнику Чечеткина в должности Сергею Круку – 44 года.
- Он – генерал-майор службы гражданской защиты.