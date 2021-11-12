Временным исполняющим обязанности главы ГСЧС стал Сергей Крук

Правительство 10 ноября уволило с должности председателя ГСЧС Николая Чечеткина. Временно его обязанности будет исполнять Сергей Крук.

До этого Крук занимал должность главы ГУ ГСЧС в Ровненской области. Нового главу ведомства уже представил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Монастырский поблагодарил Чечеткина за работу

Монастырский поблагодарил Чечеткина за 6 с половиной лет продуктивной работы. Министр также уверен, что новый руководитель продолжит курс на реформы и положительные изменения в ведомстве.

По словам чиновника, территориальное подразделение ГСЧС Ровненщины было одним из лучших в системе. Сергей Крук возглавлял его 7 лет.

Министр отметил необходимость реформ

Монастырский анонсировал работу Коллегии ГСЧС – по основным направлениям реформирования.

Сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это – уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, но я думаю, что в наших силах его сократить. Для этого нужны и новые подходы, и новое видение, а также новое финансирование для Службы,

– сказал Монастырский.

Сергей Крук поблагодарил за доверие и заверил, что предыдущие достижения будут сохранены и приумножены.



Распоряжение о назначении Крука / Фото МВД Украины

Коротко об увольнении Чечеткина и назначении Крука