До цього часу Крук обіймав посаду глави ГУ ДСНС в Рівненській області. Нового очільника відомству уже представив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Монастирський подякував Чечоткіну за роботу

Денис Монастирський подякував Чечоткіну за 6 з половиною років продуктивної роботи. Також міністр впевнений, що новий керівник продовжить курс на реформи та позитивні зміни у відомстві.

За словами урядовця, територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним з найкращих в системі. Сергій Крук очолював його 7 років.

Міністр наголосив на необхідності реформ

Монастирський анонсував роботу Колегії ДСНС – за основними напрямками реформування.

Маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для Служби,

– сказав Монастирський.

Сергій Крук подякував за довіру і запевнив, що попередні здобутки будуть збережені та примножені.



Розпорядження про призначення Крука / Фото МВС України

Коротко звільнення про Чечоткіна та призначення Крука