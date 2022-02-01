Монастырский рассказал, когда организаторам массовых беспорядков изберут меру пресечения
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Правоохранители накануне разоблачили группу "титушек", которая готовила массовые беспорядки в Украине. Предполагаемым организаторам будут избирать меру пресечения 1 февраля.
Сейчас задержали 2 человек. Полиция собрала о них все данные. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Чиновник отметил, что следственные действия продолжаются. В частности, 1 февраля им будут избирать меру пресечения. Тогда все смогут увидеть задержанных.
Известно ли что-то о заказчиках
Монастырский надеется, что впоследствии можно будет говорить и о других именах, кроме организаторов. К слову, о задержании заказчиков министр не сказал. Их личности следствие еще устанавливает.
Отметим, правоохранители подтвердили причастность к организации бывшего полицейского Юрия Голубана.
Подготовка беспорядков в Киеве: главное
- Злоумышленников задержали в Киеве. Они якобы планировали собрать 5 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи – "титушки". Последние должны были организовать столкновения с правоохранителями в столице.
- Монастырский на брифинге говорил, что должна "обязательно пролиться кровь и применяться насилие". Провокаторы планировали жечь шины и применять огнетушители.
- Провокации должны были происходить под лозунгами "Наступление на Крым и Донбасс" и "Война до победы". Кроме того, должны были поднимать тему тарифов.
- За участие в так называемом "митинге" организаторы собирались платить от 800 до 1200 гривен.
- После столкновений в Киеве, беспорядки должны были "перекинуться" на области, приближенные с Россией – Сумскую, Черниговскую и Полтавскую.
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