Морально готов, – Коломойский о возможном появлении в реестре олигархов

Может ли Игорь Коломойский попасть в официальный реестр олигархов, когда такой появится? Сам бизнесмен высказался по этому поводу оптимистично.
По словам Коломойского, увидеть свою фамилию в реестре олигархов он готов. Просто не хочет быть там один.
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Коломойский не видит ничего страшного в законе об олигархах
Один из самых богатых бизнесменов Украины (и не только) Игорь Коломойский ответил на вопрос, как он относится к новому закону об олигархах, инициированному президентом Зеленским. И может ли в нем появиться фамилия Коломойского.
Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть белой вороной – и оказаться одному в этом реестре,
– иронично ответил он.
Если закон примут с тем текстом, который есть сейчас – Игорь Коломойский не заметит разницы в своем статусе. Ведь он и так уже привык к тому, что его "де-факто называют олигархом":
- "Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх".
Вероятно, этими словами Игорь Коломойский намекнул на жуткую историю с нацистами, которые заставляли всех евреев носить на одежде желтую звезду на всей территории, оккупированной Третьим Рейхом.
Готов ли Игорь Коломойский избавиться от своих СМИ
Чтобы не попасть в реестр олигархов, можно избавиться от медиаактивов. Однако Игорь Коломойский уверенно подчеркнул:
- "Ничего продавать под дулом пистолета не собираюсь".
Однако отчитываться о доходах тем способом, который предусматривает новый закон – будет: "Все и так все знают".
Вот только закон примут, так и будем выполнять. А что? Ну, есть куча других законов, и мы как-то по закону стараемся жить. Что написано, то и делаем,
– подытожил Коломойский.
Что следует помнить об Игоре Коломойском
- Бизнесмен Игорь Коломойский в 2021 году по списку Forbes расположился на 4 месте в Украине. Его состояние оценили в 1,8 миллиарда долларов.
- Среди крупнейших активов бизнесмена – компании в сфере энергетики, тяжелой промышленности, нефти и газа, авиации, а еще и медиахолдинг "1+1 медиа".
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