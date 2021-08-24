"Море людей, тысячи и тысячи, и все наши": как реагирует сеть на парад в День Независимости

В Киеве в 30 годовщину Независимости состоялся масштабный парад Вооруженных сил Украины. В нем приняли участие более 5 тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения. Люди активно обсуждают торжества, которые состоялись в Киеве.

В параде приняли участие Военно-воздушные силы, Военно-морские силы, Госпогранслужба, Нацгвардия, Нацполиция, ГСЧС, ГП "Антонов" и силы государств-партнеров.

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Как реагирует сеть на парад в 30 годовщину Независимости

Перед военным парадом на Крещатике показали чувственный театрализованный спектакль "ДНК". Кадры растрогали президента Владимира Зеленского – он не сдержал слез. Это случилось во время перформанса.

"Море людей, тысячи и тысячи, и все наши"

У меня уже нет НИКАКОГО терпения! Когда уже, когда колонна пойдет? Море людей, тысячи и тысячи, и все наши,

– написала перед началом парада писательница Тамара Гориха Зерня.

Парад прокомментировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она написала, что "не только красиво, но и гордо за наших воинов".

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Гордость и благодарность наполняет, когда смотришь на монолитный строй военных, которые уверенно шагают по Крещатику во время праздничного парада к 30-летию Независимости Украины.

Не только красиво, но и гордо за наших воинов, наших защитников, которые защищают Родину и дарят нам ощущение покоя и безопасности.

Участие в праздничном строю парадных расчетов стран-союзниц является, без сомнения, символом поддержки Украины в ее борьбе со страной-агрессором Россией.

Уверена, шествие военной техники, величественная "Мрия" и десятки самолетов и вертолетов демонстрируют мощь нашей украинской армии на земле и в небе.

Слава Украине! Героям слава!

"Впечатлил пролет авиации", – Владимир Кличко

"Друзья! Очень приятно, что столько людей сегодня пришли на Крещатик посмотреть праздничный парад в честь Дня независимости Украины! Людей, которые любят свою страну и гордятся ею. Я тоже, со старшим сыном, принял участие в торжественных мероприятиях. Особенно впечатлил пролет авиации. Потому что когда-то я мечтал стать летчиком, как мой папа... С Днем независимости всех! Слава Украине!", – рассказал мэр Киева.

"Слезы несколько раз во время парада!"

"Слезы несколько раз во время парада! Самый лучший и трогательный парад, который я видела! Особенно девочка, которая шла через годы истории Украины... и пришла на Майдан! К украинским военным! Это невероятно! С праздником, украинцы!" – написала нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Дмитрий Гнап написал о "больших белых шатрах" и людях за забором

Журналист Дмитрий Гнап написал, что ему "не идут из головы два момента из сегодняшних празднований".

Первый – большие белые шатры, которые поставили для VIP-зрителей парада. Чтобы они в комфорте могли оценить праздничное зрелище. В то время, как простые граждане наблюдали за парадом в давке, на солнце,

– написал Гнап.

Он также написал, что "даже не все желающие смогли на этот парад толком посмотреть. На втором фото (его сделала Valeriya Egoshyna) часть людей согнали как скот за забором во дворе Крещатика 26. Чтобы не мешали мерам по безопасности".



Дмитрий Гнап написал, что люди были в давке и на солнце / Фото Valeriya Egoshyna

"Собственно, эти два фото и являются итогом 30 годовщины нашей Независимости. Одним (вельможам) – лучшие места на параде, безнаказанность и безбедная жизнь. Вторым (простолюдинам) – давка в загоне и обязанность кормить эту празднующую элиту.

И пока мы этого не изменим, я бы не сказал, что мы по-настоящему стали независимыми. Извините, что не в тренде. Всех с праздником", – написал Гнап.



Дмитрий Гнап обратил внимание на места для VIP-зрителей / Фото из фейсбука Дмитрия Гнапа

Парад невероятный. Я плачу уже в третий раз. А вы?,

– отметил военный ВСУ Евгений Иванов.

Также он опубликовал фото с девочкой, которая участвовала в перформансе и символизировала Украину.



Военный обнимает девочку, которая символизировала Украину в перформансе / Фото из фейсбука Сергея Иванова

Роман Кулик написал, что "все забито людьми". Впоследствии добавил: "Так и смотрели самый масштабный парад в истории Украины, со стороны Льва, потому что других и более близких вариантов что-то увидеть просто не было".

"Аж мурашки по коже"

"Парад мощный! Мы реально могущественная военная страна, хоть завтра – в НАТО. Когда проходили защитники, это было до слез, когда ехала техника, летели самолеты, аж мурашки по коже. Как сильно мы выросли за годы войны! С праздником, друзья!

Я благодарю всех, кто защищал и защищает нашу независимость! Спасибо павшим и живым!" – поделилась впечатлениями Леся Москаленко.

Кратко о параде в 30 годовщину Дня Независимости