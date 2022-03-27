С моря, с неба и из тяжелой артиллерии, – мэр рассказал, из чего обстреливают Мариуполь

Российские войска сравнивают с землей украинский город Мариуполь. Враг наносит удары по мирному населению Мариуполя чуть ли не из всех типов вооружения.

Кафиры подняли 5 самолетов и подогнали 4 корабля

Об обстрелах города рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, на 5 – 6 день войны оккупанты вели по Мариуполю непрерывный огонь из "Градов", артиллерии и систем "Буратино".

Однако Мариуполь остается украинским, – мэр Бойченко рассказал о ситуации в городе

После того, как оккупанты поняли, что не могут пробить оборону Мариуполя – они подняли в небо авиацию.

Начиная с 5 – 6 дней войны, оккупанты вели непрерывный огонь из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что и так нельзя пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию,

– сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя отметил, что сначала в небе было два самолета, после чего враг поднял еще три воздушных судна. Бойченко рассказал, что враг вел огонь по мирным кварталам.

По словам городского главы, когда оккупанты осознали, что авиация также не сработала, они "подогнали четыре корабля, стали на Белосарайской косе и с Азовского моря стали бить по Мариуполю".

Самолеты летят из Крыма – как на работу

Бойченко рассказал, что у Мариуполя не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать город с воздуха. Несмотря на это украинские военные сбили два самолета и потопили одну вражескую лодку.

Обстрелы авиацией начались практически с третьей недели войны и не утихали до вчерашних суток. Самолеты летят из Крыма – как на работу, каждые полчаса,

– заявил мэр Мариуполя.

Он напомнил об обстреле роддома и драмтеатра. По словам Бойченко, Россия совершает геноцид.

"Надо понимать, что у них не было задачи проводить "освободительную операцию". В городе проживало 50% этнических россиян. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобождать. Задача была – стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид, иначе происходящее назвать нельзя", – сказал городской глава.

Бойченко заверил, что Путина и всю российскую армию ждет военный трибунал, потому что они совершаются военные преступления.

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