В Австралии моряк более 20 часов провел в открытом море, прежде чем его спасли, – CNN

Моряк упал с грузового судна и дрейфовал в открытом море почти 20 часов. В конце концов его спасли у юго-восточного побережья Австралии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об истории моряка, который провел 20 часов в море

Экстренные службы Австралии сообщили, что мужчину в возрасте около 30 лет спасли в нескольких километрах от побережья после того, как он сам дрейфовал в море.

Моряка последний раз видели на борту сухогруза "Дабл Делайт" под флагом Сингапура в 23:30 7 ноября. Обстоятельства его падения с судна остаются невыясненными.

Службы спасения получили сообщение о состоянии моряка в 18:20 в пятницу, когда его заметил рыбак-любитель и начал спасательную операцию.

Парамедики из Службы скорой помощи Нового Южного Уэльса прибыли на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшему, который был в сознании, но с признаками переохлаждения и истощения.

Впоследствии моряка доставили в местную больницу, где, по сообщениям, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Пациент, мужчина в возрасте 30 лет, был в сознании, дышал и оставался в сознательном состоянии во время оценки фельдшерами,

– говорится в заявлении врачей.

Фельдшер скорой помощи Эрин Лоутон сообщила австралийскому телеканалу 9News, что мужчина находился примерно в трех с половиной километрах от берега.