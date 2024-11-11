Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про історію моряка, який провів 20 годин у морі

Екстрені служби Австралії повідомили, що чоловіка віком близько 30 років врятували за кілька кілометрів від узбережжя після того, як він сам дрейфував у морі.

Моряка востаннє бачили на борту суховантажу "Дабл Делайт" під прапором Сінгапуру об 23:30 7 листопада. Обставини його падіння з судна залишаються нез'ясованими.

Служби порятунку отримали повідомлення про стан моряка о 18:20 у п'ятницю, коли його помітив рибалка-любитель і розпочав рятувальну операцію.

Парамедики зі Служби швидкої допомоги Нового Південного Уельсу прибули на місце події й надали першу допомогу потерпілому, який був у свідомості, але з ознаками переохолодження і виснаження.

Згодом моряка доставили до місцевої лікарні, де, за повідомленнями, він перебуває у важкому, але стабільному стані.

Пацієнт, чоловік у віці 30 років, був при свідомості, дихав і залишався у свідомому стані під час оцінки фельдшерами,

– мовиться у заяві лікарів.

Фельдшерка швидкої допомоги Ерін Лоутон повідомила австралійському телеканалу 9News, що чоловік перебував приблизно в трьох з половиною кілометрах від берега.