Украинские моряки вместе с коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии 2 июля провели учения типа PASSEX в акватории Черного моря.

Во время выполнения тренировки в определенном районе отработали элементы тактического маневрирования, меры по спасению человека, выпавшего за борт, передачу грузов, а также практические действия по буксировке.

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Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп,

– отметили моряки ВСУ.

Украина привлекла патрульный катер типа Айленд "Славянск".

Грузия – катер Айленд "Очамчири" и патрульный катер"Сухуми".

Все элементы учений были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Моряки из Украины и Грузии провели в Черном море совместные учения / Фото ВМС ВСУ