О том, что они принесли присягу 18 августа, сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.
Что известно о новых народных депутатах?
Новый парламентарий Богдан Моркляник является доктором технических наук и профессором кафедры сопротивления материалов Национального университета "Львовская политехника". В 2008–2014 годах он работал проректором этого университета. Также был советником бывшего вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Кроме того, Моркляник возглавлял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций. В 2018 году нынешнего народного депутата избрали в состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, где он впоследствии стал заместителем председателя агентства.
После начала полномасштабного вторжения в марте 2022 года его мобилизовали в Вооруженные силы Украины.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Центральная избирательная комиссия признала Моркляника избранным депутатом в 2026 году. Он баллотировался в парламент еще в 2019 году под номером 163 в списке партии "Слуга народа", но тогда не получил мандат.
В то же время Виктория Резникова имеет степень доктора юридических наук, звание профессора и специализируется на хозяйственном праве. В частности, она заведовала соответствующей кафедрой на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
На парламентских выборах 2019 года юристка была в избирательном списке под номером 165. ЦИК признала ее избранной народной депутаткой в июле 2026 года после увольнения места во фракции.
Еще два народных депутата сложили мандат
Заявление о сложении депутатских полномочий написал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.
В комментарии "Украинской правде" он пояснил, что "время пришло применить приобретенные навыки и знания в энергетическом секторе на практике, чтобы помочь стране подготовиться к самой сложной зиме в истории".
Известно, что Жупанин представлял фракцию "Слуга народа" с 2019 года, когда прошел в Раду по партийному списку. В течение срока полномочий он занимался энергетической тематикой: сначала возглавлял подкомитет по вопросам газовой политики, а с 2024 года был заместителем председателя профильного комитета.
Также мандат слагает народный депутат Остап Шипайло из той же фракции, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.
Шипайло получил депутатские полномочия также в 2019 году. В течение срока полномочий был членом Комитета Рады по вопросам экономического развития.
Кроме того, Шипайло входил в группы по межпарламентским связям с Республикой Корея, Словакией, Чехией и США.