О том, что они принесли присягу 18 августа, сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

Что известно о новых народных депутатах?

Новый парламентарий Богдан Моркляник является доктором технических наук и профессором кафедры сопротивления материалов Национального университета "Львовская политехника". В 2008–2014 годах он работал проректором этого университета. Также был советником бывшего вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Кроме того, Моркляник возглавлял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций. В 2018 году нынешнего народного депутата избрали в состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, где он впоследствии стал заместителем председателя агентства.

После начала полномасштабного вторжения в марте 2022 года его мобилизовали в Вооруженные силы Украины.

Центральная избирательная комиссия признала Моркляника избранным депутатом в 2026 году. Он баллотировался в парламент еще в 2019 году под номером 163 в списке партии "Слуга народа", но тогда не получил мандат.

В то же время Виктория Резникова имеет степень доктора юридических наук, звание профессора и специализируется на хозяйственном праве. В частности, она заведовала соответствующей кафедрой на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На парламентских выборах 2019 года юристка была в избирательном списке под номером 165. ЦИК признала ее избранной народной депутаткой в июле 2026 года после увольнения места во фракции.

Еще два народных депутата сложили мандат

Заявление о сложении депутатских полномочий написал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

В комментарии "Украинской правде" он пояснил, что "время пришло применить приобретенные навыки и знания в энергетическом секторе на практике, чтобы помочь стране подготовиться к самой сложной зиме в истории".

Известно, что Жупанин представлял фракцию "Слуга народа" с 2019 года, когда прошел в Раду по партийному списку. В течение срока полномочий он занимался энергетической тематикой: сначала возглавлял подкомитет по вопросам газовой политики, а с 2024 года был заместителем председателя профильного комитета.

Также мандат слагает народный депутат Остап Шипайло из той же фракции, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

Шипайло получил депутатские полномочия также в 2019 году. В течение срока полномочий был членом Комитета Рады по вопросам экономического развития.

Кроме того, Шипайло входил в группы по межпарламентским связям с Республикой Корея, Словакией, Чехией и США.