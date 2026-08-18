Про складання ними присяги 18 серпня повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про нових нардепів?

Новий парламентар Богдан Моркляник є доктором технічних наук та професором кафедри опору матеріалів Національного університету "Львівська політехніка". У 2008 – 2014 роках він працював проректором цього університету. Також був радником колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Окрім того, Моркляник очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. У 2018 році нинішнього нардепа обрали до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, де він згодом став заступником голови агентства.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року його мобілізували Збройних сил України.

Центральна виборча комісія визнала Моркляника обраним депутатом у 2026 році. Він балотувався до парламенту ще у 2019 році під номером 163 у списку партії "Слуга народу", але тоді не отримав мандат.

Водночас Вікторія Рєзнікова має ступінь докторки юридичних наук, звання професорки і спеціалізується на господарському праві. Зокрема, завідувала відповідною кафедрою на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На парламентських виборах 2019 року юристка була у виборчому списку під номером 165. ЦВК визнала її обраною нардепкою у липні 2026 року після звільнення місця у фракції.

Ще два нардепи склали мандат

Заяву про складання депутатських повноважень написав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

У коментарі "Українській правді" він пояснив, що "час спрямувати набуті навички та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії".

Відомо, що Жупанин представляв фракцію "Слуга народу" з 2019 року, коли пройшов до Ради за партійним списком. Протягом каденції він займався енергетичною тематикою: спочатку очолював підкомітет з питань газової політики, а з 2024 року був заступником голови профільного комітету.

Також мандат складає народний депутат Остап Шипайло з тої ж фракції, повідомив парламентар Олексій Гончаренко.

Шипайло отримав депутатські повноваження теж у 2019 році. Упродовж каденції був членом Комітету Ради з питань економічного розвитку.

До того ж Шипайло входив до груп з міжпарламентських зв'язків із Республікою Корея, Словаччиною, Чехією та США.