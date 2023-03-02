Посреди весны могут ударить сильные морозы: синоптик удивил прогнозом

В марте на территории Украины могут усилиться морозы. Синоптики прогнозируют, что столбики термометра могут достичь двузначных показателей.

Стремительного потепления в марте не предполагается. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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В марте возможно усиление морозов

По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха в марте распределится неоднородно. В западных и северных областях первый месяц весны, вероятно, будет прохладным с температурой ниже нормы на 0,5 – 1,5 градуса.

В центральных регионах температурный фон будет соответствовать норме, а на Юге и Востоке – выше нормы на 0,5 – 1,4 градуса. Между тем в Крыму на 2 – 3 градуса теплее средних многолетних показателей.

В первой декаде месяца ощутимых температурных качелей не предполагается. В ночные часы незначительные морозы, а днем температура стабильно выше нуля.

Во второй декаде возможны кратковременные вторжения холода с северо-востока по ультраполярной траектории вследствие описанных выше процессов и понижение температуры в ночное время ниже -10 градусов (за исключением южных областей и Закарпатья),

– отметил Кибальчич.

Самой теплой в большинстве областей Украины станет третья декада месяца. На Юге дневная температура к концу марта будет превышать +20 градусов. С этого момента возобновится устойчивый курс на весну.

Также синоптик добавил, что в целом количество осадков в Украине ожидается в пределах нормы с незначительными колебаниями в зависимости от региона, траекторий перемещения циклонов и атмосферных фронтов.

Снежный покров в южной половине и Приазовье маловероятен, но на остальной территории страны периодически будет присутствовать вплоть до начала третьей декады месяца. В высокогорье Карпат ожидается постепенный прирост снега и сохранение преимущественно отрицательных температур на протяжении всего марта,

– подытожил Игорь Кибальчич.