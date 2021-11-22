По информации Укргидрометцентра, уже 23 ноября украинцы ощутят последствия поступления в страну холодных воздушных масс из Скандинавии. Кроме снижения температуры воздуха, во многих областях выпадет мокрый снег.

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Мокрый снег задержится в Украине недолго. С конца недели, то есть ориентировочно с 28 ноября, синоптики прогнозируют внезапное потепление во всех областях.

Погода на 23 ноября

Во вторник, 23 ноября, по всей Украине, кроме восточных областей, выпадет небольшой мокрый снег с дождем. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах всюду, кроме юга страны.

Будет преобладать северо-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью будет достигать 5 градусов мороза, днем будет прогреваться до 4 градусов тепла.

Теплее всего будет на Закарпатье – от 3 до 8 градусов с отметкой плюс. Тепло будет и в южных областях – от 1 до 6 градусов ночью и от 4 до 9 градусов – днем.

Погода в Украине 23 ноября

Лучше погода 23 ноября будет на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях. Воздух там прогреется до 4 – 8 градусов тепла в дневное время и опустится до 5 градусов мороза ночью.

Прогноз погоды на 23 ноября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

На Западе, Севере, Востоке и части юга Украины будет дождливо и выпадет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в этих областях будет достигать 3 – 6 градусов с отметкой плюс. Ночью столбики термометров будут показывать до 5 градусов мороза.

Уже в среду, 24 ноября, погода в Украине резко изменится на солнечную и без осадков. На всей территории страны ожидается потепление, воздух прогреется до 3 – 5 градусов тепла. Ночная температура будет колебаться от 0 до -7 градусов.

Прогноз погоды на 24 ноября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Теплее всего 24 ноября будет в южных областях и Крыму – от 4 до 6 градусов с отметкой плюс. Еще теплее станет в четверг, 25 ноября.

Прогноз погоды на 25 ноября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Так, 25 ноября, теплее всего будет на Закарпатье и Юге Украины – от 5 до 8 градусов днем и от 0 до 4 градусов мороза ночью. На востоке страны почувствуют похолодание, ведь дневная температура там не будет превышать 4 градусов тепла, а ночью опустится до 2 – 7 градусов мороза. На Западе, Севере и в Центре будет стабильная плюсовая температура от 3 до 5 градусов днем и от 0 до 2 градусов мороза ночью.

Однако в пятницу, 26 ноября, погода снова начнет меняться. В частности на западе Украины местами прогнозируют дожди, хотя температура воздуха будет достаточно высокой – до 8 градусов тепла днем. Ночью почувствуется осенняя прохлада – до -4 градусов.

На Юге, Востоке, Севере и центре Украины ожидают ясную погоду без осадков. Столбики термометров будут показывать 5 – 7 градусов тепла днем и 0 – -2 градуса ночью.

Прогноз погоды на 26 ноября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

В субботу, 27 ноября дождливо почти во всех областях Украины. На солнечную погоду смогут рассчитывать только жители Волыни, Ровенщины, Тернопольщины и Хмельницкой области.

Прогноз погоды на 27 ноября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

В то же время температура воздуха будет оставаться достаточно высокой. Теплее всего будет в Крыму – до 13 – 15 градусов с отметкой плюс, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – до 12 градусов тепла. Ночная температура воздуха будет достигать 4-8 градусов тепла.

На Западе, Севере, Востоке и в Центре воздух прогреется до 6 – 8 градусов тепла днем и будет оставаться на уровне 1 – 4 градуса тепла ночью.

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