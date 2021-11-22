За інформацією Укргідрометцентру, вже 23 листопада українці відчують наслідки надходження в країну холодних повітряних мас зі Скандинавії. Окрім зниження температури повітря, у багатьох областях випаде мокрий сніг.

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Мокрий сніг затримається в Україні недовго. Із кінця тижня, тобто орієнтовно з 28 листопада, синоптики прогнозують раптове потепління в усіх областях.

Погода на 23 листопада

У вівторок, 23 листопада, по всій Україні, окрім східних областей, випаде невеликий мокрий сніг із дощем. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах усюди, крім Півдня країни.

Переважатиме північно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду. Середня температура повітря вночі сягатиме 5 градусів морозу, удень прогріватиметься до 4 градусів тепла.

Найтепліше буде на Закарпатті – від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. Тепло буде й у південних областях – від 1 до 6 градусів уночі та від 4 до 9 градусів – удень.

Погода в Україні 23 листопада

Найкраща погода 23 листопада буде на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях. Повітря там нагріється до 4 – 8 градусів тепла в денну пору та опуститься до 5 градусів морозу вночі.



Прогноз погоди на 23 листопада / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

На Заході, Півночі, Сході та частині Півдня України дощитиме та випаде невеликий сніг. Максимальна температура повітря у цих областях сягатиме 3 – 6 градусів із позначкою плюс. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть до 5 градусів морозу.

Уже в середу, 24 листопада, погода в Україні різко зміниться на сонячну та без опадів. На всій території країни очікується потепління, повітря прогріється до 3 – 5 градусів тепла. Нічна температура коливатиметься від 0 до -7 градусів.



Прогноз погоди на 24 листопада / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

Найтепліше 24 листопада буде у Південних областях та Криму – від 4 до 6 градусів із позначкою плюс. Ще тепліше стане у четвер, 25 листопада.



Прогноз погоди на 25 листопада / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

Так, 25 листопада, найтепліше буде на Закарпатті та Півдні України – від 5 до 8 градусів вдень та від 0 до 4 градусів морозу вночі. На Сході країни відчують похолодання, адже денна температура там не перевищуватиме 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 – 7 градусів морозу. На Заході, Півночі та в Центрі буде стабільна плюсова температура від 3 до 5 градусів вдень та від 0 до 2 градусів морозу вночі.

Однак у п'ятницю, 26 листопада, погода знову почне змінюватися. Зокрема на Заході України подекуди прогнозують дощі, хоч температура повітря буде досить високою – до 8 градусів тепла вдень. Уночі відчується осіння прохолода – до -4 градусів.

На Півдні, Сході, Півночі та Центрі України очікують на ясну погоду без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть 5 – 7 градусів тепла вдень та 0 – -2 градуси вночі.



Прогноз погоди на 26 листопада / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

У суботу, 27 листопада дощитиме майже в усіх областях України. На сонячну погоду зможуть розраховувати лише мешканці Волині, Рівненщини, Тернопільщини та Хмельниччини.



Прогноз погоди на 27 листопада / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

Водночас температура повітря залишатиметься досить високою. Найтепліше буде в Криму – до 13 – 15 градусів із позначкою плюс, а також в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – до 12 градусів тепла. Нічна температура повітря сягатимие 4 – 8 градусів тепла.

На Заході, Півночі, Сході та в Центрі повітря прогріється до 6 – 8 градусів тепла удень та залишатиметься на рівні 1 – 4 градуси тепла вночі.

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