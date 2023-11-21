До -14 градусов: когда в Украине усилятся морозы – синоптик назвал дату
Похолодание в Украине набирает обороты. Уже в ноябре столбики термометров могут опуститься до 14 градусов мороза, если и не ниже.
Когда ждать понижения температуры, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, какой погоды ждать в третьей декаде ноября.
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Когда усилятся морозы
По словам Кибальчича, в атмосфере над Европой наметились переходные процессы, которые приведут к настоящей борьбе осенью и зимой в Украине. Так, с севера и северо-востока Европы к нам будет поступать холодный воздух.
Параллельно с этим активизируются атмосферные фронты, а еще снизится атмосферное давление. В результате такого соседства воздушных масс по всей Украине ожидаются осадки. В частности, дождь и снег.
В северных, центральных и восточных регионах сформируется первый снежный покров, а температура в отдельные дни опустится до 14 – 10 градусов мороза.
– отметил синоптик.
Добавил, что сравнительное тепло останется на крайнем Юге, в Крыму и на Закарпатье. В среду, 22 ноября, в южных областях и на оккупированном полуострове умеренный, местами дождь, в западных областях небольшой с мокрым снегом. На остальной территории Украины уже.
Ночью в северных и восточных областях ночью 8 – 13 градусов мороза. Днем 1 – 6 мороза. На Западе и Юге 0 – 5 тепла, днем 4 – 9. В центральной части около 0 градусов.
В четверг, 23 ноября, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в Крыму и Приазовье дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов мороза, днем около 0. В северных и восточных областях ночью 9 – 14 мороза, днем 2 – 7 мороза,
– спрогнозировал Кибальчич.
В этот день ожидается северо-западный ветер. Днем с переходом на юго-западный. Порывы 5 – 10 метров в секунду.