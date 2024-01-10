Никаких плюсов: как долго продержатся морозы в Украине
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в ближайшие три дня будет достаточно морозно, а в среду и четверг возможен небольшой снег. О потеплении пока речь не идет.
В Укргидрометцентр сообщают, что арктическая воздушная масса, принесшая в Украину морозы, останется с нами и дальше. Снежить 11 и 12 декабря. 24 Канал рассказывает, как долго продержатся у нас морозная и снежная погода, и ожидать ли хотя бы незначительное потепление на этой неделе.
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Морозная погода: прогноз на ближайшие дни
- 10 января в Северных и Восточных областях обещают небольшой снег, на остальной территории – без осадков. Температура ночью 7 – 14 градусов мороза, днем 0 – 6 градусов мороза. Ветер северо-западный, западный 7-12 метров в секунду.
Прогноз погоды на 10 января / Скриншот сайта Укргидрометцентр.
- 11 января температура ночью 2 – 7 градусов мороза, в Восточных областях в Карпатах и Прикарпатье 6 – 11 градусов мороза, днем в Украине от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Прогноз погоды на 11 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.
- 12 января температура ночью и днем 8 – 13 градусов мороза, а в Южной части и Закарпатье ночью и днем 3 – 8 градусов мороза.
Прогноз погоды на 12 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.
Синоптики предупредили, что в ближайшие дни на дорогах будет гололедица. Водителей призывали быть осмотрительными.
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Когда ждать потепления
Заметим, что незначительное потепление возможно 11 января - в этот день морозы немного ослабеют, ожидают плюсовой температуры воздуха, на уровне 1 - 2 градуса тепла.
Впрочем, на следующий день – 12 января мороз о себе снова напомнит. Так, 12 – 13, в пятницу и субботу произойдет снова понижение температуры. Правда, не столь интенсивно, как в начале недели.
Анализируя прогноз погоды, ясно, что в целом морозная погода будет преобладать по всей территории Украины все следующие 10 дней, потепление ждать бесполезно. Оно о себе напомнит уже с середины следующей недели.