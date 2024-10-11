В Украину приближаются заморозки: где и когда ожидать "минус"

Ближе ко второй половине октября синоптики прогнозируют снижение температуры в Украине. Уже вскоре в части регионов ударят заморозки.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, снижение температуры до -1 ожидается уже в воскресенье, 13 октября. Где именно ожидать мороз, передает 24 Канал.

Смотрите также Когда похолодает, будет ли еще в октябре жара, или же возможны снег и мороз: интервью с синоптиком

Заморозки в Украине

В воскресенье, 13 октября, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Волынской и Ровенской области ночью ожидается снижение температуры до +1...-1 градусов.

Заморозки в Украине 13 октября 2024 года / фото Укргидрометцентра

В частности, во Львовской области из-за заморозков объявили II уровень опасности, оранжевый. В региональном центре гидрометеорологии отмечают, что мороз может быть еще больше – до -3 градусов.

Добавим, что в западных областях в воскресенье преимущественно без осадков, только во второй половине дня и вечером местами пройдут дожди. Ночью и утром ожидается туман со снижением дальности видимости до 200 – 500 метров. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Также ожидаются заморозки ночью 12 октября в Волынской, Ровенской области – от 0 до 3 градусов мороза на поверхности почвы.