В Карпатах температура воздуха опустится вплоть до -30 градусов

Морозная погода из Украины не отступает. Сильный мороз прогнозируют ночью в Карпатах.

Там отметки термометров опустятся до 30 градусов ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий пограничный отряд.

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Пограничники предупреждают об опасности в горах

Пограничники рассказали, что на одном из горных участков государственной границы с Румынией 18 февраля было зафиксировано существенное снижение температуры воздуха – днем в пределах 23 – 25 градусов. А ночью прогнозируют до 30 градусов мороза.

И хотя снег добавляет красоты местным пейзажам, и одновременно затрудняет передвижение пограничными дорогами и тропами, что может нести опасность для здоровья и жизни человека,

– отметили в пограничной службе.

Там рассказали, что 17 февраля на Закарпатье нашли трех мужчин, которые заблудились в горах. Их поиски продолжались восемь часов.

Мужчины блуждали заснеженным высокогорьем двое суток и в конце концов позвали себе помощь.

"Поэтому, будьте осмотрительны, не нарушайте границу и не подвергайте себя опасности", – добавили пограничники.

Напомним, что сильные морозы 19 февраля синоптики прогнозируют также и в большинстве районов Левобережья.