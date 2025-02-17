Морозы до -21 градуса: будет ли резкое изменение погоды в Украине уже вскоре

В ближайшие дни в Украине ожидается аномальный холод. Вероятно, температура будет значительно ниже климатической нормы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Будет ли резкое потепление

Метеоролог писал, что в течение почти всей недели в Украине ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха может быть ниже климатической нормы на 5 – 8 градусов.

Кибальчич объяснил, что такая морозная погода связана с господством на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления.

Кстати, временами будет наблюдаться выпадение снега. Впрочем, основном ожидаются незначительные осадки.

17 февраля ночью местами в западных, днем в центральных областях и Карпатах небольшой снег. На остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -7 – -12, но в северных, восточных областях и Карпатах -13 – 18, а местами и до -20 градусов. Днем -3 – -8, на Юге и Закарпатье -2 – +3.

Во вторник, 18 февраля, будет холодно и без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -8 – -13, на Севере, Востоке и в Карпатах -14 – -19, а местами и до -21 градуса. Днем -2 – -7, на Юге и Закарпатье традиционно теплее, – -2 – +3 градуса.

Ночью 19 февраля без существенных осадков. Днем на Западе и местами Севере возможен небольшой снег. Ночью -7 – -12 градусов, в северных и восточных областях, а также в Карпатах -13 – -19. Днем -1 – -6, на Юге и Закарпатье -3 – +2.

В четверг на Севере, Юге и в центральной части ожидается небольшой снег. На остальной территории – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -5 – -10, на Востоке и в Карпатах -11 – -16. Днем -1 – -6, в южных и западных областях -3 – +2.

21 февраля без существенных осадков уже в большинстве регионов. Только ночью в Крыму возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью температура в пределах -6 – -11 градусов, впрочем, в северных, восточных областях и Карпатах -11 – -16. Днем -2 – -7, в западной и южной части -4 – +1.

По прогнозу Кибальчича, на выходных, 22 – 23 февраля, сохранится морозная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Температура ночью -7 – -12 градусов, на Севере и Востоке -12 – -18, однако, ночью 23 февраля местами до -20 градусов. Днем -2 – -8, на Юге и Западе -3 – +2.

Поэтому резкого потепления в Украине на этой неделе, вероятно, еще не будет.