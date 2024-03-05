Как долго еще будут морозы весной

Первый месяц весны в Украине порадует теплом, преимущественно спокойной и солнечной погодой. И хотя средняя за март температура может превысить норму, впрочем, морозы еще будут.

Так, уже вскоре в Украину снова придет похолодание. И хотя резкого уже не будет, впрочем, температура упадет на 3 – 7 градусов по всей территории нашего государства. Это прогнозировал синоптик Игорь Кибальчич, передает 24 Канал.

Кстати Ударят ли еще сильные морозы весной: синоптик дал четкий ответ

Сколько еще будет мороз

Ранее синоптик писал, что тенденция стабильного тепла, судя по всему, сохранится в марте. Численные методы долгосрочного прогнозирования указывают на преобладание на большей части Европы погодных процессов антициклонального характера.

Впрочем, ближе к к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет область высокого давления с севера, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии.

Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3 – 7, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается снижение температуры до 2 – 8 мороза, днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что во второй декаде месяца температура останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.

После 18 – 20 марта температура сохранится выше нормы с незначительными межсуточными колебаниями. Однако, в отдельные дни еще возможны ночные заморозки местами до 1 – 7 градусов, кроме Юга.

Синоптик подытожил, что среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2 – 3,5 градусов и будет колебаться в пределах 1 – 6 тепла, в Одесской и местами западных областях 7 – 8, в Карпатах около 0.

Кстати, также Кибальчич писал, что вероятность осадков заметно увеличится во второй половине марта, когда Украину чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты. По прогнозу синоптика, общее количество осадков за месяц будет в пределах нормы. Впрочем, западных областях местами выше нормы на 15 – 30 %.