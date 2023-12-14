Морозы окрепнут: какую самую низкую температуру прогнозируют в декабре

Вскоре в Украине усилятся морозы. Минусы будут и на Юге, где этой ночью еще ожидается до 7 градусов тепла.

Похолодает уже в выходные. Где будет самый сильный мороз, какую самую низкую температуру прогнозируют синоптики, пишет 24 Канал.

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В Украине усилится мороз

В пятницу на Левобережье и в южных областях, днем на Прикарпатье и в Карпатах, на выходных в западных, северных и местами центральных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны налипания мокрого снега. Кстати, на дорогах, кроме Юга, местами гололедица.

15 декабря в большинстве областей ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 тепла. На Юге 2 – 7 тепла.

Уже в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют похолодание. Да, ночью 3 – 8 градусов мороза.

16 – 17 декабря в Карпатах и на Северо-востоке страны во время прояснений 10 – 13 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 16 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра