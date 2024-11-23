Где и когда в Украине ударит мороз до 12 градусов

На выходных, 23 – 24 ноября, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом. Кроме того, похолодает. Кое-где уже до -12 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Морозы в Украине

На выходных в Украине будет переменчивая погода под влиянием области низкого давления и активных атмосферных фронтов с юго-запада. Ожидаются резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер.

"Пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Усилится ветер, местами до 17 – 22 метров в секунду. В северных и западных областях на дорогах сформируется гололедица, а также произойдет временное образование снежного покрова", – отметил Игорь Кибальчич.

Также рассказал, что в Украине снизится температура. Прохладнее всего будет в Карпатах. Там ожидается мороз до -12 градусов.

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Погода на субботу, 23 ноября

На Западе ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -3 – -8 градусов, днем -3 – +2.

На Севере ночью значительные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Днем в Сумской области небольшие, временами умеренные осадки. Ветер ночью южный, днем северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Температура в течение суток в пределах -1 – +6 градусов.

В центральных областях в течение суток значительные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, однако, ночью и утром порывы 17 – 22 метров в секунду. Температура ночью +6 – +12 градусов, днем постепенно снизится до +4 – +10...

На Юге дожди, местами значительные. В горах Крыма и местами в Одесской области с мокрым снегом. Ветер южный с переходом днем на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, ночью порывы 17 – 22 метров в секунду. Ночью +10 – +15, днем понижение до +3 – +10 градусов.

На Востоке ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди. В Харьковской области с переходом в мокрый снег. Ветер будет преобладать южный, 9 – 14 метров на секунду, порывы 17 – 22 метра на секунду. Ночью +3 – +10, днем +9 – +14 градусов.

Погода на воскресенье, 24 ноября

На Западе ночью уже без существенных осадков, днем и вечером в Карпатах и на Закарпатье местами снег и мокрый снег. Ночью ветер западный, 5 – 10 метров на секунду, днем переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха ночью в пределах -3 – -8 градусов, в Карпатах до -12 градусов, отметил Кибальчич. Днем -2 – +3.

На Севере без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью -2 – -7 градусов, днем -2 – +3 градуса.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем 0 – +5.

На Юге ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью и утром порывы 15 – 20 метров на секунду. Температура воздуха ночью -2 – -3 градуса, днем +2 – +7.

На Востоке ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью и утром порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью -2 – -3 градуса, днем -1 – +4 градуса.