Когда по всей Украине ударят сильные морозы и будет ли еще значительное потепление

Уже в ближайшие дни в Украине резко похолодает. Ударят сильные морозы, в частности, до -14 градусов.

Где и когда ждать сильного холода и будет ли еще потепление в декабре, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине: будет ли еще потепление

Синоптики прогнозировали 11 декабря небольшие осадки – преимущественно снег. На Юге и Востоке умеренный дождь с мокрым снегом.

Между тем в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололед и налипание мокрого снега. Днем в северных, западных, Черкасской и Винницкой – без осадков. Температура ночью и днем от -4 до +2 градусов, а на Юго-Востоке даже 0 – +5 градусов.

В пятницу ночью в Украине, кроме Запада и Юго-Запада, днем на Левобережье и в Крыму небольшой снег. На остальной территории и в субботу по всей Украине без осадков.

Ожидается снижение температуры ночью 13 декабря до -1 – -8 градусов, 14 декабря до -6 – -14 градусов, днем -1 – -6, в южной части и большинстве западных областей от -2 до +3 градусов,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Кроме того, на дорогах Украины местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров в секунду. Впрочем, 13 декабря местами, кроме западных областей, порывы 15 – 20 метров в секунду.

К слову, абсолютный минимум температуры, которую фиксировали в Украине за всю историю метеорологических наблюдений достигает -24 – -32 градусов. Однако на Востоке, Северо-Востоке и в Черновицкой области местами -33 – -35, на Прикарпатье даже до -38 градусов. На Закарпатье и Юге – -17 – -23 градуса, на юге Крыма -10 – -19 градусов.

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила: "Сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода".