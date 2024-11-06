Когда в Украине отступят морозы и снова потеплеет

В начале ноября в Украине ударили морозы. Кое-где, в частности, в столице, даже впервые с апреля. Кроме того, местами шел мокрый снег.

Как долго продержатся морозы, и когда температура воздуха снова возрастет, – сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для NV.

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Когда будет потепление

Эксперт отметила, что ночь на 5 ноября – самая холодная на этой неделе. Холодный воздух задержится даже на несколько ночей, однако во второй половине недели в темное время суток будет немного теплее, – от -2 до +4 градусов.

В конце недели ночной мороз отойдет, отметила Наталья Птуха. Также добавила, днем температура воздуха ожидается в пределах +3 – +8 градусов. Несколько теплее будет в южных и юго-западных областях, в частности, +8 – +13. Между тем в восточных регионах наоборот прохладнее, – днем не выше +5 градусов.

В конце недели днем несколько потеплеет, – до +11 уже в большинстве областей, а на юге и на Закарпатье, по-прежнему, – до +13.

Также синоптик прогнозировала, что в Киеве и области в ночь на 6 ноября местами возможен мокрый снег, в дальнейшем – без осадков. Ночью – -1 – -3, днем +5 – +7. А уже 6 – 9 ноября без морозов. Ночью будет +1 – +4, днем +7 – +9 градусов.