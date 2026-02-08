Резкое похолодание надвигается в Украину: когда ощутимо снизится температура
- 8 февраля в северных и центральных областях Украины ожидается температура от 4 до 9 градусов мороза.
- С 9 по 10 февраля в Украине предполагается прекращение осадков и снижение температуры на 5 – 10 градусов.
Сейчас погода в Украине стала несколько комфортнее, по сравнению с недавними морозами. Впрочем, на следующей неделе похолодание вернется, вскоре ожидается снижение температурных показателей.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Когда начнется похолодание?
По данным синоптиков, в северных и большинстве центральных областей в течение 8 февраля температура воздуха составит от 4 до 9 градусов мороза в течение суток. В других регионах будет от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В дневные часы на Закарпатье и крайнем юге страны столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. В части областей выпадет умеренный снег, лишь в северных и центральных областях он будет незначительным.
Но, согласно прогнозу, уже в период с 9 по 10 февраля ожидается прекращение осадков, которое будет сопровождаться ощутимым снижением температурных показателей. Отмечается, что в эти дни они упадут на 5 – 10 градусов.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Уже 9 февраля Украину накроет антициклон из Скандинавии, давление возрастет. Ночью снег еще будет в большинстве областей, кроме северных и центральных. Днем снег ожидается только на востоке, по всей остальной стране осадков не будет.
Отмечали, что в ближайшие дни начнется перестройка синоптических процессов, и циклон, который проходил несколько дней и принес потепление, будет выходить из Украины. Зато будет снижение температур в части областей.
К слову, напомним, что метеоролог Вера Балабух сообщала, что в течение первой половины месяца в некоторых областях еще сохранятся морозы, однако в конце февраля возможен рост температур.