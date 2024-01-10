В Украину идет новая волна похолодания: морозы снова усилятся

В Украине прогнозируют повышение температуры. Правда, оно будет кратковременным. Уже скоро морозы снова усилятся.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха уточнила, когда именно ждать возвращения значительных морозов, передает 24 Канал.

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В Украине снова усилятся морозы

Во вторник синоптик рассказала, что ситуация несколько стабилизируется. Морозы слабеют. Воздействие арктического воздуха, который к нам поступило и сформировало такую погоду, уже будет ослабевать.

Наталья Птуха отметила, что в четверг будет определенное повышение температуры. Впрочем, все равно в пределах отрицательных значений. Добавила, что 0 и плюс может быть разве что до Юга.

Интересно, что такое потепление будет недолгим. Дальше морозы снова усилятся.

Во второй половине дня четверга – пятницы уже будут новые атмосферные фронты с севера, с северо-запада. Они повлекут за собой дополнительные осадки, но преимущественно это небольшой снег.

Опять же понижение температуры. Потому что будет входить очередная порция арктического воздуха. Северные потоки снова принесут к нам низкие значения температуры. По предварительным расчетам, которые есть на сегодняшний день, до 20 градусов точно может быть. Особенно по северным и северо-восточным областям,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, что на этой неделе даже в ближайшие 10 суток температура практически по всей Украине будет в отрицательных значениях. Также синоптик подчеркнула, что такая погода способствует образованию ледовых явлений на реках. Кое-где уже образуется лед. Местами он может быть более или менее стабильным из-за низких значений температуры.

"Но учитывайте, что вот это кратковременное повышение температуры, колебание температур влияет на то, что лед опасен", – подчеркнула Птуха.

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