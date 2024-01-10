Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха уточнила, коли саме чекати повернення значних морозів, передає 24 Канал.

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В Україні знову посиляться морози

У вівторок синоптикиня розповіла, що ситуація дещо стабілізується. Морози слабшають. Вплив арктичного повітря, яке до нас надійшло і сформувало таку погоду, вже буде слабшати.

Наталія Птуха зауважила, що в четвер буде певне підвищення температури. Втім, все одно в межах від'ємних значень. Додала, що 0 і плюс може бути хіба до по Півдню.

Цікаво, що таке "потепління" буде недовгим. Далі морози знову посиляться.

У другій половині дня четверга – п'ятниці вже будуть нові атмосферні фронти з півночі, з північного заходу. Вони спричинять додаткові опади, але переважно це невеликий сніг.

Знову ж таки зниження температури. Тому що буде заходити чергова порція арктичного повітря. Північні потоки знову принесуть до нас низькі значення температури. За попередніми розрахунками, які є на сьогодні, до 20 градусів точно може бути. Особливо по північних і північно-східних областях,

– розповіла Наталія Птуха.

Додала, що цього тижня, навіть у найближчі 10 діб температура практично по всій Україні буде у від'ємних значеннях. також синоптикиня наголосила, що така погода сприяє утворенню льодових явищ на річках. Подекуди вже утворюється крига. Місцями вона може бути більш-менш стабільною через низькі значення температури.

"Але зважайте на те, що ось це короткочасне підвищення температури, коливання температур впливає на те, що крига небезпечна", – наголосила Птуха.

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