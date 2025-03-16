Морозы усилятся: какую самую низкую температуру прогнозируют синоптики

В конце недели в Украине значительно ухудшилась погода. Часть областей уже замело снегом. Температура воздуха снизилась. Ожидается, что морозы усилятся.

Когда похолодает – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Синоптик предупреждала, что 17 – 19 марта уже окончательно воздушные потоки изменятся на северо-западные. К территории Украины будет поступать с севера арктический воздух. Температура воздуха снизится.

Ночью начиная с 17 числа температура составит даже -1 – -8 градусов местами по Украине. Днем 0 – +6 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Днем минусы не ожидаются. Где-то локально на Северо-Востоке или в Карпатском регионе может быть около 0 градусов. Впрочем, все равно до плюсовых значений будут подниматься столбики термометров. То есть будет 0 – +6 градусов.

Кстати, по Югу и Юго-Востоку еще +5 – +10 градусов может быть 17 марта, немножко ниже только 18 – 19 марта.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что сильных морозов не будет.

-10 градусов не может быть. Ожидается только мороз -1 – -6 градусов, местами -8 градусов максимум, в зависимости от рельефа. То есть умеренные, не сильные морозы,

– подчеркнула синоптик.

Наталья Птуха также отметила, март – переходный месяц на стыке холодного и теплого сезонов. Ему могут быть присущи как высокие температуры, почти приближающиеся к летним, так и зимние проявления.

"В принципе, вот это мы наблюдаем из года в год. Ничего такого, чего-то очень чрезвычайного здесь нет. Просто такие погодные условия в марте бывают", – подытожила синоптик.

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В каких областях будет снег в ближайшие дни