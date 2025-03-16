Коли похолодає – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

Синоптикиня попереджала, що 17 – 19 березня вже остаточно повітряні потоки зміняться на північно-західні. До території України буде надходити з півночі арктичне повітря. Температура повітря знизиться.

Вночі починаючи з 17 числа температура становитиме навіть -1 – -8 градусів подекуди по Україні. Вдень 0 – +6 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Удень мінуси не очікуються. Десь локально на Північному Сході чи в Карпатському регіоні може бути близько 0 градусів. Втім, усе одно до плюсових значень будуть підійматися стовпчики термометрів. Тобто буде 0 – +6 градусів.

До речі, по Півдню та Південному Сходу ще +5 – +10 градусів може бути 17 березня, трошки нижче лише 18 – 19 березня.

Представниця Укргідрометцентру наголосила, що сильних морозів не буде.

-10 градусів не може бути. Очікується лише мороз -1 – -6 градусів, подекуди -8 градусів максимум, залежно від рельєфу. Тобто помірні, не сильні морози,

– підкреслила синоптикиня.

Наталія Птуха також зауважила, березень – перехідний місяць на стику холодного і теплого сезонів. Йому можуть бути притаманні як високі температури, що майже наближаються до літніх, так і зимові прояви.

"У принципі, ось це ми спостерігаємо з року в рік. Нічого такого, чогось дуже надзвичайного тут немає. Просто такі погодні умови в березні бувають", – підсумувала синоптикиня.

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