Аномальный холод еще вернется: синоптик сказал, когда снова будут сильные морозы
- Сильные морозы в Украине должны ослабнуть, но ночью температура может достигать от 11 до 16 градусов мороза.
- С 22 января ожидается потепление, но в конце месяца возможно возвращение холода.
В ближайшее время сильные морозы в Украине должны ослабится. Сейчас погода довольно переменчива из-за различных антициклонов.
Влажный и теплый воздух должен временно снизить температуру воздуха. Об этом сообщает синоптик Виталий Постригань.
Прогнозируются ли еще сильные морозы в Украине?
Как рассказал синоптик, в течение следующих дней ночные температуры воздуха еще могут достигать от 11 до 16 градусов мороза. Днем столбики термометров будут иметь более высокие показатели – от 6 до 11 градусов мороза.
С 22 января арктический холод постепенно уйдет из Украины. Морозы будут держаться на уровне -2...-7 градусов тепла, местами может идти снег. Уже к концу недели воздух прогреется до 5 – 10 градусов мороза ночью и в пределах -1...-6 градусов днем.
Кроме того, из-за поступления теплого воздуха и осадки на дорогах может быть гололедица и образовываться туман, местами будет и гололед.
Однако Виталий Постригань заметил, что зима еще продолжается, а потому конец января может сопровождаться еще одной волной аномального холода.
Какая погода прогнозируется в ближайшее время?
На территории Украины скоро будет частичное ослабление морозов на несколько градусов. Но резкого потепления синоптики не прогнозируют. Уже 22 января возможно увеличение показателей температуры на 2 – 4 градуса, а на Юге и Закарпатье воздух может прогреться даже до плюсовых значений.
В ближайшие дни в Украине сильных осадков не предвидится. Снег с дождем прогнозируют в южных областях, Прикарпатье и Закарпатье.
Синоптики видят тенденцию к уменьшению морозов в феврале. Однако точные температурные показатели месяца в Укргидрометцентре еще не называют.