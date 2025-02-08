Украину накрыл антициклон Elvira: в каких областях ждать самых больших морозов

В ближайшие двое суток в Украине ожидается сухая и прохладная погода. Причиной является господство антициклона Elvira.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича.

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Какой будет погода в эти выходные

Так, в эти выходные погодные условия на большей части Восточной Европы будут определяться малоподвижным холодным антициклоном Elvira. Украина будет находиться на его южной периферии с преобладающими восточными ветрами.

В условиях высокого давления осадков по всей территории страны не предвидится, а температурный фон окажется немного ниже климатической нормы. Самая холодная погода прогнозируется в восточной части страны, а также в Карпатах,

– указал Кибальчич.

В большинстве регионов страны 8 и 9 февраля прогнозируется гололедица. Ночью температуры будут колебаться в пределах от -2 до -12, а днем – от -2 до +5. В то же время в западных, южных и центральных областях температура будет ближе к верхней границе, а в северных, центральных областях и в Карпатах морозы будут жестче.

Ветер преимущественно восточного илипреимущественно восточного или северо-восточного направления со скоростью 3 – 12 метров в секунду. В отдельных районах Южного побережья и Крыма возможны местные порывы до 15 – 20 метров в секунду.