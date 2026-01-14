Морозы -20 градусов не уходят: в Укргидрометцентре рассказали, сколько они еще продлятся

В Украине еще в течение недели будут удерживаться морозы. Зимняя погода не уйдет из большинства областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представительницы Укргидрометцентра в эфире Новости.LIVE.

Смотрите также Каким был самый большой температурный антирекорд в Украине

Где ожидаются морозы в ближайшее время?

Наталья Птуха отметила, что еще до 20 января в Украине могут быть морозы, которые будут достигать до 23 градусов с отметкой "минус". Такая ситуация не будет меняться в течение нескольких дней.

Так на Севере и в центре Украины ночные показатели температуры могут опускаться до 15 – 20 градусов мороза. Местами возможно даже будет -23 градусов. Днем морозы могут быть несколько меньше – от -9 до -15 градусов.

Теплее будет на Западе и частично в центральных областях. Днем температура может составлять 7 – 12 градусов мороза. На Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны сильный мороз будет держаться в течение ночи. Зато днем температура воздуха будет достигать уже около 0 – 6 градусов мороза.

Как может измениться погода?