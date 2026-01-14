Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар представниці Укргідрометцентру в ефірі Новини.LIVE.

Де очікуються морози найближчим часом?

Наталія Птуха зазначила, що ще до 20 січня в Україні можуть бути морози, які сягатимуть до 23 градусів з позначкою "мінус". Така ситуація не змінюватиметься протягом кількох днів.

Так на Півночі та в центрі України нічні показники температури можуть опускатися до 15 – 20 градусів морозу. Місцями можливо навіть буде -23 градусів. Удень морози можуть бути дещо меншими – від -9 до -15 градусів.

Тепліше буде на Заході та частково в центральних областях. Удень температура може складати 7 – 12 градусів морозу. На Закарпатті, Прикарпатті та на Півдні країни сильний мороз триматиметься протягом ночі. Натомість удень температура повітря сягатиме вже близько 0 – 6 градусів морозу.

Як може змінитися погода?