В Украину сунут морозы до -13: где будут снега и резкое снижение температуры

В первой половине текущей недели в Украину нагрянут морозы. Местами температура может опуститься до -13 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Натальи Птухи, синоптика Укргидрометцентра, изданию NV.

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Когда ожидать похолодание и снег

Наталья Птуха рассказала, что уже со вторника, 4 февраля, в большинстве областей выпадет небольшой снег – практически везде, кроме юга. В среду, 5 февраля, незначительные осадки ожидаются в северо-восточных и восточных областях, а также в Карпатах и на Прикарпатье, а в четверг, 6 февраля только в юго-восточной части страны.

Однако синоптик спешит заверить – не стоит рассчитывать на образование значительного снежного покрова – может выпасть максимум до 3 сантиметров, и то лишь в отдельных регионах.

Поэтому немного белых красок будет больше в пейзажах, но, к сожалению, пушистого высокого снега не будет,

– считает Птуха.

В то же время в эти дни ожидается возвращение к привычным для Украины зимним температурным отметкам. Поэтому ночью в первой половине недели будет морозно, а именно 0...-7 градусов, а днем от -3 до +3. В Карпатах традиционно холоднее – там ночью -6...-13, а днем 0...-5.