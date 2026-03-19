Закончатся ли морозы в Украине: синоптик оценила вероятность и объяснила, что на это влияет
- Ночные морозы в Украине еще задержатся в течение текущей недели, это будет зависеть от облачности.
- Облачность влияет на сохранение тепла в ночное время, что может привести к плюсовым температурам.
Еще в течение текущей недели ночные морозы сохранятся в Украине, ситуация прежде всего будет зависеть от облачности. В то же время есть положительная тенденция на их прекращение позже.
Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для 24 Канала.
Прекратятся ли морозы в Украине?
Наталья Птуха сообщила, что прослеживается определенная тенденция относительно прекращения ночных морозов, однако еще в течение этой недели подобные условия сохранятся в Украине,. Такие изменения напрямую зависят от облачности.
Если есть облачность, то ночных морозов не будет, ведь облака как одеяла, и вот то тепло, которое было накоплено в течение дня, оно частично остается в приземном слое воздуха. Облака будто его удерживают, из-за чего возможны плюсовые значения температуры,
– объяснила она.
По ее словам, несмотря на незначительные осадки на Левобережье и юго-востоке, однако в основном там температуры воздуха выше 0 как в дневные, так и в ночные часы, лишь кое-где возможны снижения около 0 градусов.
"Но в тех областях, где будут ночью прояснения, то, конечно, температура может быть несколько ниже, потому что идет выхолаживание, когда нет облаков, из-за чего возможны минусы", – добавила представительница Укргидрометцентра.
Почему изменилась погода?
В течение прошлой недели почти по всей Украине в ночное время преобладали незначительные морозы из-за прояснения, однако в дневные часы солнце прогревало приземный слой воздуха, поэтому были контрастные амплитуды температур.
"Облачность это основное отличие от предыдущей недели, потому что она не будет позволять солнцу сильно пригревать в дневные часы, но зато ночная температура почти не изменится по сравнению с прошлой неделей", – отметила она.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Наталья Птуха также отмечала, что осадков в виде умеренного снега в Украине по крайней мере в ближайшее время не предвидится. Лишь кое-где возможны незначительные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.
Также сообщали, что на этой неделе на территории Украины еще будет сохраняться незначительное похолодание, однако в конце недели ситуация может частично измениться, потому что вместо этого – ожидается повышение на несколько градусов.
Заметим, синоптики объясняли, что недавний снегопад в горных районах не является аномалией для марта, и такое явление может иногда появляться еще до начала апреля, а покров может исчезнуть в середине месяца.