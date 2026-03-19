Закончатся ли морозы в Украине: синоптик оценила вероятность и объяснила, что на это влияет

Еще в течение текущей недели ночные морозы сохранятся в Украине, ситуация прежде всего будет зависеть от облачности. В то же время есть положительная тенденция на их прекращение позже.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для 24 Канала.

Прекратятся ли морозы в Украине?

Наталья Птуха сообщила, что прослеживается определенная тенденция относительно прекращения ночных морозов, однако еще в течение этой недели подобные условия сохранятся в Украине,. Такие изменения напрямую зависят от облачности.

Если есть облачность, то ночных морозов не будет, ведь облака как одеяла, и вот то тепло, которое было накоплено в течение дня, оно частично остается в приземном слое воздуха. Облака будто его удерживают, из-за чего возможны плюсовые значения температуры,

– объяснила она.

По ее словам, несмотря на незначительные осадки на Левобережье и юго-востоке, однако в основном там температуры воздуха выше 0 как в дневные, так и в ночные часы, лишь кое-где возможны снижения около 0 градусов.

"Но в тех областях, где будут ночью прояснения, то, конечно, температура может быть несколько ниже, потому что идет выхолаживание, когда нет облаков, из-за чего возможны минусы", – добавила представительница Укргидрометцентра.

Почему изменилась погода?

В течение прошлой недели почти по всей Украине в ночное время преобладали незначительные морозы из-за прояснения, однако в дневные часы солнце прогревало приземный слой воздуха, поэтому были контрастные амплитуды температур.

"Облачность это основное отличие от предыдущей недели, потому что она не будет позволять солнцу сильно пригревать в дневные часы, но зато ночная температура почти не изменится по сравнению с прошлой неделей", – отметила она.

Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.

Какой будет погода в ближайшие дни?