Морпехи показали, как осваивают трофейную технику, которая теперь будет уничтожать оккупантов

Не всегда необходимо уничтожать вражескую технику. Если есть такая возможность, то ее следует просто отобрать. Именно так поступили украинские морские пехотинцы.

В фейсбуке они показали достижения 503-го Отдельного батальона морской пехоты. Причем эти машины уже готовы уничтожать российских захватчиков.

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На хозяйстве не пропадет

Морские пехотинцы не только хорошие воины, но и хозяйские ребята. Еще в начале апреля они хорошенько наваливали российским фашистам и захватили немалое количество трофейной техники.

– говорится в сообщении.

На видео можно увидеть две российских машины. Речь идет о БМП-3 и БТР-82А. Последний, к слову, свеженький, потому что его взяли на вооружение армии России в 2013 году. И именно эти машины будут уничтожать их же бывших владельцев.

Смотрите, как морские пехотинцы освоили вражескую технику:

Мы же напомним, что этого "добра" у России еще достаточно много. Поэтому мы очень рады каждый раз, когда удается или уничтожить, или отобрать вражескую машину. Так как каждая из них сеяла смерть в нашей стране.

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