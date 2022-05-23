23 мая – День морской пехоты

Чтобы поздравить наших морских пехотинцев генерал-лейтенант Сергей Наев лично приехал на позиции защитников, ознакомился с организацией и условиями их жизни, обсудил проблемные вопросы и текущее положение дел в Запорожье.

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Поздравляя морпехов с праздником, командующий передал им приборы ночного видения .

"Очень важно, чтобы каждую ночь те, кто несет дежурство на наблюдательных постах, чувствовали себя как можно безопаснее. Уверен, что это оборудование не только добавит вам возможностей ведения боя в темное время суток, но и обязательно принесет значимое преимущество и пользу", - подчеркнул. генерал-лейтенант Сергей Наев.



Морпехи получили новые приборы ночного видения / Фото Командование объединенных сил ВС Украины

Командующий добавил, что при выполнении боевых задач каждый морпех демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство, самоотверженность и ответственность.

От всего сердца благодарю вас за верность воинской обязанности, образцовую службу и мужество. Вы героически защищаете независимость нашей страны на одном из самых главных направлений и даете достойный отпор врагу, часто рискуя собственным здоровьем и даже жизнью,

– заметил Наев.



Морпехи получили новые приборы ночного видения / Фото Командование объединенных сил ВС Украины

Как сообщили в командовании объединенных сил ВС Украины, лучшим военнослужащим вручили ведомственные награды и ценные подарки.

День морской пехоты – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая. Действующая дата празднования установлена с 2018 года Указом Президента Украины №145/2018.

К поздравлениям присоединился также Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он опубликовал мощное видео о работе наших морпехов, назвав их гордостью Украины. Свое уважение морской пехоте выразили также Служба безопасности и коллеги из Сухопутных войск.



Лучшим военнослужащим вручили ведомственные награды / Фото Командование объединенных сил ВС Украины

Напомним, недавно украинские пехотинцы , артиллеристы и танкисты из 30-й отдельной механизированной бригады вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил остановили наступление противников и нанесли им тяжелые потери под Дроновкой.

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