Морпехи провели мощные учения вблизи оккупированного Крыма: увлекательное видео
На полигоне боевой подготовки в Херсонской области, вблизи границы с оккупированным Крымом, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. В тренировках приняли участие морские пехотинцы.
В командовании объединенных сил сообщили, что батальон морской пехоты усилили танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.
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Возле оккупированного Крыма провели учения морпехов
На одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.
По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил врага вглубь обороны.
Бойцы успешно прошли военные учения
Военные успешно выполнили боевую задачу, умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.
Эти тактические учения являются неотделимой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений,
– отметил Сергей Наев.
По словам командующего объединенных сил ВСУ, во время тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.
Наев добавил, что главная цель тренировок заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому внимание уделили проверке уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формированию у них высоких морально-психологических качеств.
В течение маневров некоторые моменты корректировали и вносили поправки командирам. Генерал-лейтенант подытожил, что военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились.
Учения морпехов возле оккупированного Крыма: смотрите видео
Текст сообщения командования Объединенных сил ВСУ:
В Херсонской области проведены батальонные учения морской пехоты.
На одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.
К учениям был привлечен батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.
По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.
Успешно выполнив боевую задачу, военные умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.
Данные тактические учения являются неотделимой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений, – отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Во время тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.
По словам командующего, главная их цель состояла в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому насущным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование у них высоких морально-психологических качеств.
Надо отметить, что на протяжении всех маневров некоторые моменты корректировались и вносились поправки командирам. Но для этого и существуют учения, чтобы в настоящем бою избежать ошибок.
Военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились. Цель тренировки достигнута, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Вместе победим!
Отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины