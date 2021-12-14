Морпехи шутливо использовали фото Януковича и Захарченко на учениях

В Одесской области морпехи приняли участие в учебном рейде. Они учились освобождать "захваченные" административные здания и искали "вражеский" тайник с оружием.

Участниками учений была ротная тактическая группа 35-й бригады морской пехоты имени Михаила Остроградского.

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По легенде учений, бригада осуществила рейд в рамках стабилизационной операции в кризисном регионе. Тактическая группа деблокировала захваченные условными противниками административные здания, обнаружила и ликвидировала тайник с оружием и уничтожила остатки вражеской группировки, которые закрепились в сельской местности.

В роли условных соперников выступили также военнослужащие 35-й бригады – они устраивали диверсии и засады на пути следования колонны, но в результате проиграли.

Цель ученых была достигнута, а личный состав получил ценный опыт ведения боевых действий в условиях, максимально приближенных к боевым,

– сообщили в части.

Как прошли учения морпехов / Фото "Думская"

Не обошлось без шуток

Морпехи шутливо использовали фото президента Виктора Януковича и главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. Фотографии предателей Украины разместили в "паспортах". Вероятно такие документы использовали те военнослужащие, которые были в роли условных соперников.



Морпехи шутливо использовали фото Януковича и Захарченко / Фото "Думская"