Учасниками навчань була ротна тактична група 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського.
Важливо В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів
За легендою навчань, бригада здійснила рейд у межах стабілізаційної операції у кризовому регіоні. Тактична група деблокувала захоплені умовними противниками адміністративні будівлі, виявила та ліквідувала схованку зі зброєю та знищила залишки ворожого угруповання, які закріпилися у сільській місцевості.
У ролі умовних суперників виступили також військовослужбовці 35-ї бригади – вони влаштовували диверсії та засідки на шляху проходження колони, але у результаті програли.
Мета вчених була досягнута, а особовий склад отримав цінний досвід ведення бойових дій в умовах, максимально наближених до бойових,
– повідомили в частині.
Як минули навчання морпіхів / Фото "Думская"
Не минулося без жартів
Морпіхи жартівливо використали фото експрезидента Віктора Януковича і ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка. Світлини зрадників України розмістили у "паспортах". Ймовірно такі документи використовували ті військовослужбовці, які були у ролі умовних суперників.
Морпіхи жартівливо використали фото Януковича і Захарченка / Фото "Думская"