Учасниками навчань була ротна тактична група 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського.

Важливо В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів

За легендою навчань, бригада здійснила рейд у межах стабілізаційної операції у кризовому регіоні. Тактична група деблокувала захоплені умовними противниками адміністративні будівлі, виявила та ліквідувала схованку зі зброєю та знищила залишки ворожого угруповання, які закріпилися у сільській місцевості.

У ролі умовних суперників виступили також військовослужбовці 35-ї бригади – вони влаштовували диверсії та засідки на шляху проходження колони, але у результаті програли.

Мета вчених була досягнута, а особовий склад отримав цінний досвід ведення бойових дій в умовах, максимально наближених до бойових,

– повідомили в частині.

Як минули навчання морпіхів / Фото "Думская"

Не минулося без жартів

Морпіхи жартівливо використали фото експрезидента Віктора Януковича і ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка. Світлини зрадників України розмістили у "паспортах". Ймовірно такі документи використовували ті військовослужбовці, які були у ролі умовних суперників.



Морпіхи жартівливо використали фото Януковича і Захарченка / Фото "Думская"