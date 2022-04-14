Морпехи уничтожили "Орлан-10" и "накрыли" россиян, которые хотели забрать обломки

Украинские морские пехотинцы уничтожили российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Более того, военные РФ пытались забрать свой беспилотник, однако наши бойцы не растерялись и нанесли удар по "искателям птички".

Такую информацию сообщили в фейбуке Командования морской пехоты. Морпехи искренне удивляются "профессиональной" технике РФ.

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В сообщении говорится, что украинские морские пехотинцы твердо защищают свое государство от российского нашествия по многим направлениям. По предварительным данным, подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты подбило российский БПЛА "Орлан-10".

По словам морпехов, "Орлан-10" летел довольно низко, как для такого типа беспилотников, и был в досягаемости для стрелкового оружия. Бойцы предположили, что у беспилотника заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы, поскольку россияне небрежно относятся к собственной технике.

Морпехи отработали, после чего БПЛА упал через несколько километров,

– отметили в командовании.

Интересно, что сразу после "приземления" БПЛА на место падения отправилась группа морпехов, которые встретили военных РФ. Те, в свою очередь, под прикрытием бронетранспортера стремились забрать свой "Орлан-10".

Фото сбитого "Орлана-10":

"Наши морпехи не растерялись, обошли с флангов и дали бой. Как только эти воины услышали первые выстрелы, не смотря даже на то, что их прикрывает БТР, они убегали, аж роща шумела", – написали в сообщении.

В результате удара ранены двое россиян, один из которых получил тяжелые травмы. Отмечается, что военным РФ удалось скрыться, но свою "птичку" они не спасли.

"Вы только посмотрите, обычная баклажка вместо топливного бака… Технологии, инновации, компьютеризация – нет, не слышали", – удивляются морпехи.

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