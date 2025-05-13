Незаметные для ПВО: усовершенствованные MAGURA V5 могут стать ведущими в освобождении Крыма

В ГУР сообщили об обновлении морских дронов MAGURA V5, они могут быть носителями и дронов, и ракет. Более того, они могут незаметно подходить к берегам Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что сейчас MAGURA V5 могут работать на большом расстоянии, что, на первый взгляд, могло бы вызвать осложнения. Поэтому эффективная работа сейчас позволит в будущем наносить еще больше ударов по военным объектам в Крыму.

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Как украинские дроны могут стать ведущими в освобождении Крыма

По словам полковника ВСУ в запасе, обновленные MAGURA V5 являются мини-авианосцами. ГУР начала использовать платформы беспилотников не только как дроны-камикадзе, но и "матки", которые могут нести цели под и над водой (например, ракеты).

Такие миниавианосцы могут подходить к Крыму и уничтожать военные объекты. Можно не бояться, что наши беспилотники уничтожат, пока они туда долетят,

– подчеркнул он.

Свитан объяснил, что большинство беспилотников не могут долететь до Крыма с территории Украины, а те, которым это удается – очень заметны. В случае с морскими дронами MAGURA V5 все же наоборот – они подходят к берегам и выпускают маленькие дроны, которые вражеская ПВО не видит. Эти беспилотники могут работать на расстоянии до 300 километров.

"Когда мы выйдем на Скадовск, до Крыма останется 50 километров. Тогда эти MAGURA V5 будут кошмарить все побережье. Тогда можно будет готовить площадку для высадки десанта", – заметил он.

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Напомним, что Украина использует ударные морские дроны Magura для уничтожения российских кораблей, вертолетов и самолетов в Черном море. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО